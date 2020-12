Le logement priorité de la reconstruction à Breil-sur-Roya

Ce matin, une interview du Maire de Breil-sur-Roya, à lire dans Monaco Hebdo. Deux mois après le passage de la tempête Alex, le magazine monégasque choisit de faire le point sur les opérations dans la commune dirigée par Sébastien Olharan.“On entame la phase de reconstruction”, explique le Maire de Breil-sur-Roya mais il précise qu’en haut de la vallée, dans les villages les plus enclavés, la phase d’urgence a duré plus longtemps car il a été compliqué de rétablir les voies d’accès. Pour Sébastien Olharan, le premier objectif est désormais de reloger toutes les familles: celles qui ont perdu leur maison, et celles dont l’habitation est jugée instable. Pour la plupart, ces sinistrés sont encore dans le “provisoire”.

Aujourd’hui, la commune de Breil n’a plus besoin de dons de nourriture ou de vêtements, ce qu’il faut ce sont des bénévoles disposant d’engins pour “faire des travaux d’ampleur qu’on ne peut pas faire sans avoir les machines spécifiques”.

Pour reconstruire tout ce qui concerne les biens communaux, il faudrait 20 millions d’euros selon Sébastien Olharan. Selon le Maire de Breil-sur-Roya, l’Etat et les collectivités locales font leur possible, même si certaines procédures sont encore un peu lourdes, comme l’évaluation des dégâts, dont dépend la dotation de solidarité.

Au-delà des difficultés et des incertitudes, Sébastien Olharan assure que les fêtes de fin d’année auront bien lieu, notamment grâce à l’élan de solidarité qui a mobilisé toute la France, ainsi que la Principauté de Monaco. Son espoir aujourd’hui c’est que la vallée retrouve une vie normale avant l’été prochain.