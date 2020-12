La nouveauté de la semaine : Sunflower par Post Malone & Swae Lee

Un second souffle pour le duo de rappeurs US

Sunflower n’est pas exactement une nouveauté puisque le titre signé des rappeurs Post Malone et Swae Lee est sorti à l’origine en décembre 2018. Il figurait alors dans la B.O. du film d’animation Spider-Man : Into the Spider-Verse. Déjà bien classé dans les charts après sa sortie, Sunflower connait une deuxième vague de succès à ce jour en raison de sa mise en ligne sur Netflix (UK) et de la sortie du jeu vidéo tiré du film sur PS5. Alors histoire de vous remettre dans l’ambiance des dernières aventures de l’homme araignée, voici le clip :