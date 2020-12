« La carte Française » pour offrir le Made in France

A 15 jours de Noël, coup de projecteur sur La Carte Française !

C’est la première carte cadeau multi-enseignes dédiée exclusivement au made in France. Pour vous la faire découvrir, Charles Huet, le co-fondateur, s’est exprimé au micro de Radio Monaco.

Pratique, elle s’utilise comme une carte bleue prépayée et permet de choisir des produits tricolores chez plus de 250 commerçants recensés. Tous garantissent un catalogue composé à plus de 70% de produits conçus en France.

Objectif : booster et soutenir l’industrie tricolore.

La carte cadeau peut s’offrir accompagnée du guide pratique « Jouez la carte française ». Un outil pédagogique et graphique pour devenir incollable sur le Made in France.

Découvrez juste ici, les entreprises engagées qui favorisent les circuits courts

