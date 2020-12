Stella Almondo: « J’ai tout gagné avec Prodiges »

Dans le Press Club ce matin, l’interview de Stella Almondo, jeune pianiste monégasque qui est allée jusqu’en finale de l’émission Prodiges, diffusée mardi soir sur France 2. Stella a répondu hier soir aux questions de nos confrères de Monaco Info. L’adolescente de 14 ans avait attiré l’attention du public et surtout du public azuréen, par fierté évidemment de voir si une si jeune musicienne briller sur scène mais aussi tout simplement parce que les téléspectateurs ont été impressionnés par son talent et sa maturité. Finalement, Stella n’a pas remporté Prodiges, mais elle explique à Monaco Info avoir tout gagné dans cette aventure, et en particulier l’opportunité de jouer avec un orchestre.

Une expérience formidable pour la jeune fille, qui raconte avoir tenté le casting quatre fois avant d’être retenue. Mais ça en valait la peine, car non seulement Stella a vécu une aventure exceptionnelle, mais elle a fait des rencontres précieuses, notamment celle du violoncelliste Gauthier Capuçon, membre du jury, qui l’a invitée à se produire en concert avec lui. Stella promet que les dates seront annoncées prochainement, et on espère bien sûr voir et entendre la jeune pianiste sur scène en Principauté.