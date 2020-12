Lancée lors de la dernière rentrée universitaire, la Green Management School, propose une formation de deux ans, en alternance, et essentiellement à distance, afin de maîtriser les enjeux de la transition écologique et solidaire. Basé à Paris, l’établissement dispose de plusieurs campus en France et notamment à Nice. Franck Kerfourn, le directeur et co-fondateur de la Green Management School , est l’invité du Business Club.