Ces entreprises monégasques qui surmontent la crise

Dans le Press Club ce vendredi, les Trophées de l’Eco 2020 auxquels Monaco-Matin consacre sa une, ainsi qu’une double page. Après avoir hésité à reporter l’événement, Monaco-Matin et le Monaco Economic Board ont finalement décidé de maintenir la 9ème édition de la cérémonie de récompense et elle s’est tenue hier soir au Grimaldi Forum, avec un protocole sanitaire très stricte et à peine 100 participants.

Sept lauréats ont été désignés pour s’être illustrés par leur capacité à “s’adapter, évoluer, rebondir, réussir, malgré tout”. Le Prix du Rebond Économique a ainsi été remis à Bettina, spécialiste de la maille de luxe, qui a créé un masque en tissu au tout début de la crise sanitaire. Le fameux Bettimask, qui “fait fureur en Principauté”, et dont le dernier modèle est lavable 200 fois. Depuis le printemps dernier, 500 000 exemplaires ont été produits selon Monaco-Matin, et quarante personnes ont été embauchées pour répondre à la demande.

Parmi les autres récompenses: le Prix de l’Innovation, décerné à Orbital Solutions Monaco, la start-up à l’origine du premier satellite monégasque mis en orbite autour de la Terre. Un nano-satellite fabriqué à deux pas des studios de Radio Monaco, à Fontvieille. Après plus de trois mois passés à tourner à 530 kilomètres au-dessus de nos tête, l’appareil se porte bien.

Citons également la Société Monégasque d’Assainissement, la SMA, dont le personnel est en première ligne depuis le début de la pandémie pour traiter les déchets, nettoyer la ville, désinfecter les rues et le mobilier urbain. En leur honneur, la SMA a reçu le Prix Solidarité-Covid des Trophées de l’Eco.

Le palmarès 2020 est complété par Gian Luca Baggiotti et Anthony Stent de Monaco Asset Management, sacrés Managers de l’année, Phytoquant , lauréat du Trophée du Développement Durable pour avoir fabriqué un gel hydroalcoolique naturel, le prix Made In Monaco remis à la chaîne TMC, dont les audiences progressent constamment depuis 2005 et qui conserve un site de production ainsi que 35 collaborateurs en Principauté, et enfin l’Association des femmes chefs d’entreprise, lauréate du Prix spécial du Jury pour avoir soutenu ses adhérentes tout au long de l’année.