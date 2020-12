L’Aigle d’or remis à S.A.S. Le Prince Albert II et au maire de Nice Christian Estrosi

S.A.S. Le Prince Albert II et Christian Estrosi ont tous deux reçu ce vendredi l’Aigle d’or des mains du président de l’association « L’Aigle Niçois » dans le cadre du 160ème anniversaire de l’Union du Comté de Nice à la France. Cette distinction honore les personnes attachées à Nice et qui contribuent à son rayonnement et son développement. Le Prince souverain de Monaco a toujours témoigné de son attachement à cette ville et sa région et c’est avec une certaine émotion qu’il a accueilli cette reconnaissance symbolique.

Cette cérémonie était également l’occasion pour le Souverain comme pour le maire de Nice, Christian Estrosi de rappeler les liens forts qui unissent la capitale azuréenne à la Principauté.