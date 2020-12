Menton vous promet « une parenthèse enchantée » pour Noël

Depuis le 5 décembre, la ville de Menton a revêtu ses habits de fête et de lumière. Des vallées au centre-ville en passant par les incontournables jardin Biovès, guirlandes lumineuses, sapins et autres décorations traditionnelles ont investi la cité des citrons.

Dans un contexte pesant de difficultés économiques et de crise sanitaire qui s’éternise, la Municipalité promet aux Mentonnais et aux visiteurs une « parenthèse enchantée » avec des festivités pour petits et grands et des animations gourmandes sur le thème du pain d’épices.

Christophe Barelli, du Service Evènementiel de la Ville de Menton, était notre « Guest » ce jeudi 10 décembre, pour nous présenter le programme.