Children & Future offre un Noël aux enfants des vallées sinistrées

Fidèle à ses valeurs, l’association monégasque Children & Future s’est mobilisée pour offrir des cadeaux de Noël aux enfants des vallées sinistrées après le passage de la tempête Alex.

Cette action s’est bâtie à l’occasion de la dernière édition de la No Finish Line du 14 au 22 novembre. Une grande collecte de jouets pour des enfants de tous âges a été organisée au Chapiteau Fontvieille, avec l’autorisation des autorités monégasques et dans le respect des consignes sanitaires.

Les participants à la course et les monégasques ont répondu massivement à l’appel en déposant plus de 800 jouets, livres et autres DVD en seulement 8 jours.

Outre cette « opération de Noël », Children & Future a prévu également de financer un projet destiné exclusivement aux enfants de ces vallées, dont l’étude est en cours.

Cet investissement sera puisé dans la somme recueillie lors de la dernière édition de la No Finish Line, soit 319 560 euros, puisqu’exceptionnellement cette année, 1kilomètre était valorisé à 1,50 euro.

En amont de la collecte, Children & Future avait contacté tous les maires des communes concernées afin de connaître avec exactitude le nombre et l’âge des enfants de leurs administrés.

Un premier convoi est parti le 2 décembre pour la vallée de la Roya, escorté par la gendarmerie pour assurer sa sécurité et ouvrir la route. Un second, le 8 décembre pour St Martin de Vésubie.

La distribution a pu être assurée avec l’aide des Taxis de Monaco et des associations Semeurs d’Espoir et Monaco Humanitarian Aid.

Une mission généreuse réussie à l’image de la No Finish Line, cette course du cœur qui, chaque année, mobilis des milliers de participants et dont la prochaine édition aura lieu du 13 au 21 novembre 2021!