Confinement créatif pour les chefs du Grand-Hôtel de Cap-Ferrat

Dans le Press Club ce lundi, nous mettons nos sens en éveil grâce à un article de Monaco Tribune: une interview croisée dans les cuisines du Grand-Hôtel de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le media online a rencontré le “duo de chefs” de l’établissement: Yoric Tièche, chef étoilé Michelin, et Florent Margaillan, chef pâtissier. Deux hommes au CV impressionnant, et pourtant, leur parcours semble davantage tenir à une question de passion que de plan de carrière.

“Quand on est cuisinier ou pâtissier à un certain niveau, explique Yoric Tièche, ancien du Négresco et du Meurice, on est dans une démarche d’évolution et de recherche sans fin (…) Ce n’est pas j’arrive à 9h, je mets ma veste, et à 20h je ne pense plus à la cuisine”. Le chef étoilé reconnaît toutefois que le temps passé en dehors des fourneaux est précieux, pour « prendre du recul et trouver de nouvelles idées« .

Or, souligne Monaco Tribune, “ce temps d’introspection s’est imposé avec la crise sanitaire et les confinements”. Les deux chefs du Grand-Hôtel de Cap-Ferrat en ont donc profité pour ”réfléchir à un nouveau souffle”, « aller à l’essentiel » comme dit Florent Margaillan, « travailler davantage les produits locaux et saisonniers« . Le tout avec le plaisir inhabituel de “faire avec les moyens du bord” et d’improviser.

D’où la naissance pendant le premier confinement d’une tropézienne feuilletée, passée ensuite à la carte du palace azuréen. “On se simplifie la vie, on s’affranchit des codes”, se félicite le chef pâtissier.

Lorsque le restaurant du Grand-Hôtel de Cap-Ferrat rouvrira en mars prochain, de nouvelles surprises seront au menu. Yoric Tièche promet une cuisine « originale et ludique« , au-delà du triptyque classique “entrée-plat-dessert”. Le tout avec “de petites choses qui changent le goût d’un plat”. Ail noir, gingembre, citron confit….De petits coups de fouet pour nos papilles, et des mots doux pour notre imagination.