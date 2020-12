Gwen Stefani : Let Me Reintroduce Myself

L’icône pop des années 90 se recycle !

Comment oublier les hits Just A Girl ou encore Don’t Speak des incontournables No Doubt ? L’époque des CDs est certes révolue, mais l’interprète de Rich Girl, The Sweet Escape ou encore Hollaback Girl est encore là et elle compte bien le faire savoir, quitte à se « re-présenter » (Reintroduce) !

Âgée aujourd’hui de 51 ans, et considérée par Dua Lipa comme une de ses influences majeures, Gwen Stefani renoue avec les sonorités reggae/pop et nous annonce la couleur : « ce n’est pas un retour, je me recycle », et pas question pour elle de n’être « qu’un disque sur nos étagères » !

En attendant le clip officiel, voici la lyrics vidéo :