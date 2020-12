Escape Game de l’environnement : une première en France !

Créée il y a 10 ans à Nice, l’association G-addictions sillonne la France entière et la Principauté pour promouvoir l’engagement citoyen des jeunes autour de grandes causes d’intérêt général et de grands enjeux tels que l’égalité hommes-femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes, la prévention santé, la sécurité routière ou encore le développement durable et la protection de l’environnement.

Faire de la prévention autrement : telle pourrait être la devise de cette association. Après avoir créé un Escape Game sur les dangers de la route, projet qui a bénéficié à plus de 4 000 jeunes et décroché le Prix National de l’innovation sécurité routière décernée par le Ministère français de l’Intérieur, G-addictions innove encore avec un « escape game de l’environnement : biodiversité et changement climatique » créé et présenté à Grasse ce lundi 14 décembre 2020. Une première en France dont l’objectif est d’apprendre les bons comportements, les écogestes citoyens de manière ludique et originale.

Les participants sont plongés dans la peau de chercheurs missionnés par l’ONU pour constater les causes et conséquences du changement climatique. En un temps imparti – une heure – les joueurs doivent progresser dans 6 salles mystères, trouver des indices, ouvrir des coffres et décrypter des énigmes afin de comprendre les grands enjeux environnementaux.

