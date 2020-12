Lavez sans tout salir avec « Les Petits Bidons » !

« Laver sans tout salir » c’est le slogan de la société « Les petits Bidons ».

Elle a été fondée en 2018 par Cyril NEVES.

Sa mission : s’inspirer de la nature pour formuler des produits ménagers respectueux de l’environnement et de votre peau.

Du 100% naturel pour des lessives écologiques notamment. Un travail de fourmi qui aura nécessité 8 mois d’essais et pas moins de 30 recettes pour trouver LA formule idéale.

Les Petits Bidons c’est des solutions durables pour vos besoins du quotidien via des produits sains et simples. Exit l’huile de palme, les dérivés de pétrole ou encore les substances controversées.

Une démarche green à mettre en lumière !

La société « Les Petits Bidons » propose d’ailleurs des Kits de Noël à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Découverte et explication avec le fondateur Cyril NEVES.