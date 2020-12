Préparez votre nuit la journée !

Saviez-vous qu’une bonne nuit de sommeil se prépare la journée ?

Et bien, c’est ce que vous révèle Véronique Liesse, nutritionniste aux Thermes Marins Monte-Carlo.

Le manque de sommeil a de lourds effets sur votre santé, bien plus importants que la simple fatigue. Il peut favoriser l’obésité, le diabète voire mêmes certaines maladies.

Bien dormir, c’est aussi savoir miser sur votre assiette avec une alimentation variée.

Véronique Liesse vous donne ses tips pour un sommeil réparateur !



ET petit plus : zoom sur Véronique Liesse, une professionnelle aux multiples casquettes.

Elle a complété sa formation à la diététique en se spécialisant en :

– Nutrition de l’enfant et de l’adolescent

– Nutrition du sport

– Micronutrition

– Coaching

​Elle est aussi auteure de livres en nutrition

Les Erreurs qui vous empêchent de maigrir

Le Grand Livre de l’alimentation Spécial Energie

Hormones, arrêtez de vous gâcher la vie aux

Le Grand Livre de l’alimentation Spécial Immunité