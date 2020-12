Fabrice Pastor, pour l’amour du padel

Fabrice Pastor est un entrepreneur monégasque et ancien joueur professionnel de padel. Le padel, activité extrêmement physique et très ludique, est un sport de raquette dérivé du tennis, se jouant exclusivement en double sur un court plus petit, encadré de murs et de grillages.

Sa passion pour ce qu’il considère comme « le sport le plus attrayant dans le monde » l’a conduit à créer, en 2013, la Monte Carlo International Sports, une entreprise qui organise des événements sportifs.

Cette société, dont il est le PDG, est notamment à l’origine de la « Fabrice Pastor Cup » et propriétaire de l’APT Padel Tour, circuit international de padel lancé en janvier 2020 au Mexique, le pays où le padel est né, presque par hasard, au début des années 70.

Mis en suspens par la pandémie de Covid-19, le circuit devrait redémarrer du 8 au 14 janvier au Paraguay et compter 18 tournois dans 12 pays en 2021 dont la Principauté de Monaco du 5 au 11 avril prochain.

Fabrice Pastor était l’invité de Sport Time ce mercredi 16 décembre de 2020. Il nous a fait partager sa passion.