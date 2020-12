« Les Apprêtés » pour louer des vêtements éco-responsables stylés

Louer plutôt que posséder !

C’est le crédo de la start-up « Les Apprêtés » fondée par Marie Brandicourt et Anne-Claire Chanvin. Ce nouveau service permet de louer des vêtements et des accessoires pour hommes et femmes !

A la clef : des pièces éco-responsables stylées savamment sélectionnées par les deux fondatrices.

Ce n’est pas un secret l’industrie de la mode est l’une des plus polluantes au monde. Si les marques en faveur d’une mode plus responsable pullulent, le budget pour s’offrir une pièce respectueuse de l’environnement a aussi un coût.

Les Apprêtés offrent donc une vraie alternative, plus green et plus abordable via la location, tout en garantissant une transparence sur les marques de leur catalogue.