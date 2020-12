Il va y avoir du sport

Selon les annonces faites jeudi soir par S.A.S le Prince Albert II, les activités sportives devraient pouvoir reprendre en Principauté, et ça tombe bien car les professionnels du secteur ont du mal à tenir la distance selon Monaco Hebdo.

Dans son dernier numéro, le magazine consacre un article aux Coachs sportifs: “Face au Covid 19, la résistance s’organise”, écrit Raphaël Brun. Le journaliste donne la parole à Stephen Richaud, Président du Syndicat des coachs sportifs de Monaco. Il décrit les pertes financières que ses confrères et lui subissent et la crainte de ne pas pouvoir assumer leurs frais professionnels. Alors pour tenter de trouver une issue à cette crise, le syndicat a fait des propositions à la Cellule Covid-19 Entreprises et au gouvernement. Il a notamment suggéré d’autoriser les cours avec un seul client, et avec port du masque obligatoire pour le coach. Une exception validée par le gouvernement princier selon Monaco Hebdo. L’article évoque une “tolérance sous condition” pour les « entraîneurs sportifs établis en Principauté, afin de ne pas trop pénaliser la profession et de répondre aux besoins des résidents”.

Le feu vert a donc été donné au coaching en one-to-one, c’est-à-dire en tête-à-tête, et on devrait donc savoir ce vendredi si la pratique sportive va pouvoir se libérer davantage à Monaco. Ce qui serait tout de même bienvenu pour pouvoir éliminer les excès après la période des fêtes.