La gratitude : que du bonheur pour vous !

Zoom aujourd’hui sur la gratitude.

Une pratique régulière de la gratitude a de multiples bienfaits puisque ça permet d’avoir un état émotionnel plus haut, d’être plus heureux, plus positif et ça rend également plus emphatique.

Lynda vous explique aujourd’hui comment pratiquer la gratitude et à quel moment de la journée les bénéfices sont les plus importants pour votre bien-être.

Vous allez voir « le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide », comme chaque vendredi avec votre coach en développement personnel !

Et pour passer un week-end sur une belle note, vous pouvez poursuivre cette séance de développement personnel avec tous les conseils de Lynda Pausé :