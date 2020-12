La patinoire à ciel ouvert, star des fêtes de Noël à Monaco

Avec 28 674 entrées comptabilisées l’an dernier, la patinoire à ciel ouvert est un incontournable de l’hiver à Monaco. Attraction phare des festivités de ce Noël 2020 si différent des autres, elle s’étend sur une superficie de 1 000 m2 et sera ouverte au public jusqu’au 7 mars 2021.

Comme chaque année, son installation a constitué une véritable prouesse technique. La transformation du Stade Nautique Rainier III a nécessité cinq semaines de travaux et mobilisé une dizaine d’ouvriers.

Bien évidemment, compte tenu de la situation sanitaire, le fonctionnement de la patinoire a été adapté et un protocole sanitaire a été instauré avec une jauge maximale sur le site fixée à 200 personnes.

Au delà de la patinoire et même si le traditionnel village de Noël n’a pas pu être maintenu, la féérie des fêtes de fin d’année s’est tout de même emparée de la Principauté avec forêt de sapins et manèges pour les enfants sur le Port de Monaco et illuminations de Noël dans tous les quartiers.

Jean-Marc Deoriti-Castellini, Adjoint au Maire de Monaco en charge de l’Animation et des Loisirs, était notre invité vendredi dernier pour nous en parler. Son interview est disponible ci-dessous :