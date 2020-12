Mauro Colagreco : « portrait d’un chef à la cuisine gorgée de soleil »

© photo : Mauro Colagreco

C’est une personnalité à découvrir et un portrait à savourer dans Monaco Tribune : celui de Mauro Colagreco, chef triplement étoilé du « Mirazur » à Menton, considéré tout simplement comme le meilleur restaurant du monde.

L’italo-argentin, désigné meilleur chef du monde, raconte comment tout a commencé : comment, après un BAC littéraire et des études en sciences économiques, un simple coup de main à un ami dans un restaurant de Buenos Aires, en Argentine, a eu l’effet d’une révélation, provoqué le déclic et changé sa vie.

Comme beaucoup d’autres chefs avant lui, Mauro Colagreco s’envole alors pour la France et commence sa formation au lycée Hôtelier de La Rochelle puis enchaîne les stages aux côtés d’illustres professionnels : Bernard Loiseau, Alain Ducasse ou Alain Passard.

Le voyage au pays de la gastronomie devait être temporaire, il dure depuis 20 ans. Mauro Colagreco y a doublement trouvé l’amour : auprès de Julia, son épouse et bras droit, et dans les cuisines du Mirazur : « Je ne sais pas si c’est moi qui ai choisi cet endroit ou l’inverse, mais en tout cas, j’en suis amoureux » dit-il dans cet article à l’évocation de ce lieu exceptionnel où les plats sont élaborés à partir des cinq hectares de terrain transformés en jardins et potagers.

En attendant de pouvoir rouvrir son établissement, Mauro Colagreco concrétise de nouveaux projets à Monaco : L’exportation de la boulangerie Mitron Bakery, de Menton au marché de La Condamine, début 2021 et l’inauguration du traiteur “Build your own” by Mauro Colagreco où plats à emporter et sur place seront proposés. Parmi eux : « des salades froides, du foie gras, des tourtes ou encore des pâtisseries ».

L’ouverture est prévue mardi 22 décembre et on en a déjà l’eau à la bouche !