Un héros de BD dans la Collection de Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco

« Antoine le pilote » s’est fait une place au sein de la Collection de Voitures du Prince comme l’explique La Gazette de Monaco.

Depuis samedi, cette collection unique de véhicules anciens constituée pendant plus de 40 ans par S.A.S. le Prince Rainier III et enrichie ensuite par S.A.S. le Prince Albert II, accueille le héros de bande-dessinée imaginé et créé par l’illustrateur cannois Yvon Amiel.

Quelques semaines après la sortie d’un 13e album où Antoine défie le pilote de F1 Charles Leclerc sur le Grand Prix de Monaco, le petit personnage aux grands yeux, décliné en tableaux, figures et autres statues, fait l’objet d’une exposition marquant, d’ailleurs, la réouverture de la prestigieuse collection sur les terrasses de Fontvieille, après une fermeture temporaire pour cause de crise sanitaire.

Comme le raconte le site d’info monégasque, Yvon Amiel était présent à l’inauguration. Le dessinateur en a profité pour rencontrer ses lecteurs. Et bien sûr, il s’est prêté au jeu des dédicaces, « personnalisées pour chacun de ses lecteurs », précise la journaliste de la Gazette Audrey Corminboeuf.

Ce n’est pas la première fois que le papa d’Antoine monte une exposition de ce type mais c’est une première en Principauté : « La pièce forte de cette exposition est indéniablement la statue de la Lotus d’Ayrton Senna, lors de sa première victoire à Monaco en 1987 », assure Yvon Amiel : une statue qui mesure tout de même 1m50 pour 100 kilos.

Samedi après-midi, une personnalité du sport automobile a également fait l’honneur de sa présence : Arthur Leclerc, qui pilotera la saison prochaine en F3 FIA. Le Monégasque a pris le temps d’échanger avec Yvon Amiel et de prendre la pose à côté de la statue de son frère, Charles.

L’exposition “Antoine le Pilote” à la Collection de voitures du Prince est à découvrir jusqu’au 31 janvier.

Crédit photo : A.C – La Gazette de Monaco