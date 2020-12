L’Equipe passe au crible la méthode Niko Kovac

Alors que l’AS Monaco s’apprête à boucler l’année 2020 par la réception de l’AS St Etienne, ce soir, au stade Louis II, le quotidien sportif tente d’aller au-delà des apparences et des chiffres afin de dresser le vrai bilan de cette ASM version Kovac, et le journaliste Anthony Clément de préciser d’emblée que la lecture du classement de la Ligue 1 – les Rouge et Blanc sont 7e – « n’est pas le meilleur moyen d’apprécier l’oeuvre du technicien ».

Nul doute qu’une 4e défaite consécutive face à Dijon après les échecs à Lille et Marseille puis l’humiliation subie face à Lens aurait forcément changé le regard sur le Croate, arrivé l’été dernier sur le Rocher pour redresser la barre, mais l’hémorragie a été stoppée (1-0) et Niko Kovac bénéficie, pour l’instant, d’une bonne côte de popularité, non seulement en interne, mais aussi auprès des supporters et des médias.

Comme le chapeau de cet article le résume bien, « si Monaco reste irrégulier » et fragile défensivement (23 buts encaissés), « l’entraîneur a transformé son groupe avec des principes et une personnalité qui séduisent son club ».

Le quotidien décrit « une intensité que n’avaient jamais connu les éléments les plus expérimentés, des règles au quotidien très strictes, et des coups de gueule ». Ainsi, « même lorsque l’AS Monaco gagne 3-0, il est capable de nous crier dessus », témoigne le défenseur Benoît Badiashile.

En outre, Kovac n’accorde aucun passe droit à personne et les statuts ne comptent pas, comme en témoigne sa gestion des cas Fabregas, Ben Yedder ou Jovetic. Mais à cette rigueur et à une froideur apparente, s’ajoutent une capacité d’adaptation, une faculté à reconnaître ses erreurs, de la diplomatie, et une certaine proximité avec les joueurs avec lesquels « il n’est pas avare de gestes affectueux ».

“Kovac, les bonnes attaches” est un article à lire dans l’Equipe.

Crédit photo : AS Monaco FC