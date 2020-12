D’où vient la tradition des 13 desserts de Noël en Provence ?

Le journal 20 Minutes propose, en ce mois de décembre, un tour de France des traditions de Noël. Parmi elles : celle des 13 desserts, en Provence.

Mais en connaissez-vous vraiment l’origine et la composition ? Sur ce dernier point, comme pour toute recette de cuisine, il y a plusieurs chapelles, et chacun prétend avoir LA vraie recette.

L’article du média en ligne sur le sujet est très instructif. On y apprend que le concept « apparaît dans la littérature au XVIIe siècle, mais sans spécifier le nombre de mets à déguster. C’est lors de la première moitié du XXe siècle, sous la plume d’un écrivain aubagnais, Joseph Fallen, qu’apparaît le chiffre treize. Pour certains, il est associé à la Cène, dernier repas de Jésus Christ avec ses douze apôtres ».

Mais alors que faut-il vraiment déposer sur la table du réveillon pour être fidèle à la tradition ? Déjà il y a « ce qu’on appelle les « quatre mendiants », qui sont quatre fruits secs : noix ou noisettes, amandes, raisins secs et figues sèches », explique le journaliste François Maliet.

« Viennent ensuite les fruits frais locaux » : les oranges, mandarines ou clémentines, le raisin, les dattes, etc. « Plus récemment, sont apparus les fruits exotiques » comme le kiwi ou la mangue. Et puis, comme la composition des treize desserts varie d’une ville à l’autre, « selon le lieu ou l’envie, on pourra aussi déguster des calissons, des melons confits, prunes, croquants aux amandes ou encore oreillettes ».

On n’oubliera pas non plus les différentes sortes de nougat, et l’incontournable “pompe à l’huile », faite de farine, d’œufs, d’huile d’olive et d’eau de fleur d’oranger ».

Selon les croyances associées à cette tradition des 13 desserts, cette fougasse de Noël symbolise la réussite. Mais attention, il faut la rompre comme le Christ a rompu le pain et ne pas la couper, sinon vous risqueriez de vous retrouver ruiné l’année suivante !

D’une manière générale, 20 Minutes relate que « chaque convive doit manger un peu de chaque dessert pour s’assurer bonne fortune, tout au long de l’année ».