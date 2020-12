La famille princière réunie pour Noël

Sur son compte Instagram, Son Altesse Serenissime la Princesse Charlène a dévoilé des photos d’une partie de la famille princière réunie pour célébrer Noël.

On y découvre le Prince Souverain habillé aux couleurs de noël avec ses enfants La Princesse Gabriella et le Prince Héréditaire Jacques, avec ce message :

Merry Christmas to all ours friends and families , love you all ❤️