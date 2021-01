La Métropole Nice Côte d’Azur collecte vos sapins en porte-à-porte

Comme chaque année, la Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur se mobilisent pour que la fin des festivités de Noël ne soit synonyme d’aucune incivilité. Déposer un sapin dans la rue est en effet considéré comme du dépôt sauvage et par conséquent interdit. Pour la première fois cette année, afin de faciliter la démarche des habitants, la Métropole organise deux tournées de collecte de sapins en porte-à-porte les mardis 5 et 12 janvier 2021.

Pour que votre sapin soit collecté, rien de plus facile : il suffit de le déposer le jour J au pied de votre résidence. Des agents municipaux et métropolitains se chargeront de le récupérer et de lui offrir une seconde vie, le sapin faisant l’objet d’une revalorisation en compost au bénéfice des espaces verts

En dehors de ces deux jours de collecte, les sapins doivent obligatoirement être déposés en déchetterie (13 déchetteries de la Métropole sont accessibles gratuitement pour tous les habitants des 49 communes). Tout dépôt sauvage est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 euros.

La Métropole rappelle également que le brûlage des déchets verts est interdit pour des raisons environnementale et sanitaire sous peine d’une amende allant jusqu’à 450 euros.

Pierre-Paul Léonelli, adjoint au maire de Nice, délégué à la propreté, à la collecte et aux espaces verts était notre invité ce lundi 4 janvier 2021. Son interview est disponible en replay ci-dessous :