« Love the ocean », le nouveau single engagé d’Olivia Dorato

Elle n’hésite jamais lorsqu’il s’agit de se retrousser les manches et de prendre sa plume au service d’une noble cause. Après s’être investie aux côtés du « Pirate Blanc », l’auteur, compositeur et interprète monégasque Olivia Dorato s’est mobilisée avec l’association Oceano Scientific pour sensibiliser à la préservation des océans à un travers un single qu’elle a elle-même écrit et composé.

La chanson « Love the Ocean » est disponible depuis le 11 décembre 2020 sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Il existe deux versions, dont une version symphonique avec l’Orchestre Philarmonique de Monaco.

Olivia Dorato qui vient également de sortir « Préliminaires », un EP composé de cinq titres originaux était notre invitée ce mardi 5 janvier 2021 dans « Le Guest » sur Radio Monaco pour nous en parler. Cet interview est disponible ci-dessous :