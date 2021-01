Non, les régimes ne fonctionnent pas !

Les régimes

Comme chaque mercredi votre RDV avec Véronique Liesse, nutritionniste aux Thermes Marins Monte-Carlo.

Et en cette nouvelle année, vous avez peut-être pris des résolutions comme celle de faire attention à votre alimentation.

C’est aussi la période où le mot « régime » est sur toutes les lèvres.

Mais pour Véronique Liesse c’est simple : les régimes ne fonctionnent pas.

Vous allez découvrir pourquoi et quelles habitudes prendre pour une alimentation plus saine et de qualité.

