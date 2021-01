Des idées pour ne pas sombrer en janvier

Dans le Press Club ce jeudi, on suit les conseils de Monaco Tribune pour occuper notre temps libre jusqu’à la fin du mois. Le média en ligne nous propose une sélection de 7 choses à faire du côté de Monaco, afin de résister à la morosité du mois de janvier et au “blues hivernal ».

Au sommet de ce top 7, Monaco Tribune nous suggère une virée à la patinoire à ciel ouvert du Port Hercule, qui devrait rester en place jusqu’à début mars. 1000 m2 de surface pour faire des figures artistiques si vous êtes assez doué ou tout simplement pour apprendre à tenir debout, sur vos patins. Dans les deux cas, ça peut donner des scènes mémorables….

Si vous n’êtes pas résident à Monaco, et si vous n’y travaillez pas non plus, pourquoi ne pas réserver une nuit d’hôtel pour un mini séjour en Principauté ? Monaco Tribune propose cette option, pour se changer les idées, et en profiter pour s’offrir un bon repas au restaurant, puisque c’est encore autorisé si l’on dispose d’une réservation d’hôtel sur le Rocher. Côté culture, plusieurs propositions, y compris en version numérique, et donc à distance, avec la plateforme de streaming des Ballets de Monte Carlo (bmcstream.com) qui permet notamment de regarder les spectacles de la compagnie de façon inédite grâce à un dispositif multi-caméras.

Si vous n’avez pas de passion pour les ballets, mais plutôt pour les bolides, Monaco Tribune nous rappelle qu’un rendez-vous important est fixé pour le 30 janvier: le départ de la 24 édition du Rallye Monte Carlo Historique.