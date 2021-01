Formula E : le pilote Norman Nato a hâte de démarrer la saison avec Venturi

Pilote réserve de Rokit Venturi Racing depuis 2018, Norman Nato s’apprête à disputer sa première saison de Formula E en tant que pilote titulaire au sein de l’écurie monégasque aux côtés d’Edoardo Mortara. Fin prêt et particulièrement motivé à l’aube de cette nouvelle aventure, il devra encore patienter.

La saison 7 du championnat du monde de monoplaces 100% électriques devait démarrer les 16 et 17 janvier au Chili mais les deux premiers e-prix ont été reportés à une date ultérieure à cause de la pandémie.

En conséquence, les courses prévues les 26 et 27 février à Diriya en Arabie Saoudite marqueront le coup d’envoi de ce championnat 2021, le premier sous l’étiquette de « championnat du monde FIA ».

Le reste du calendrier n’est pas encore établi.

« J’avais vraiment hâte de démarrer la saison d’autant qu’il s’agira pour moi d’une première en tant que pilote titulaire. Cela fait des mois que l’on se prépare avec l’équipe et sur le plan personnel, et ce report est frustrant mais il faut s’adapter en permanence et ce n’est que partie remise. Il faudra arriver en Arabie Saoudite avec la même envie et la même motivation ».