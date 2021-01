Sofiane Diop sous les projecteurs

Un des buteurs monégasques du match du mercredi 6 janvier contre Lorient attire les regards de la presse sportive. L’Equipe et les pages sport du Figaro s’intéressent à Sofiane Siop, devenu titulaire en début de saison alors que que son destin chez les rouges et blancs était sur le point de vaciller au début de l’été dernier. “Sofiane Diop a bien fait de s’accrocher au Rocher”, titre ainsi le journal l’Equipe. “Perdu en juillet dans la masse des joueurs non-retenus pour s’entraîner avec l’équipe première, destiné à partir afin de réduire un effectif beaucoup trop dense – écrit le journaliste – Sofiane Diop suit un chemin que personne ne lui avait prédit”. En effet, après avoir frôlé l’éviction, le voilà titulaire depuis 14 rencontres, avec 5 buts à son actif.

“Chacun a son parcours, chacun a son histoire”, explique le joueur de 20 ans, qui selon le Figaro est bien “conscient d’être passé entre les gouttes« . Alors, comment s’y est-il pris pour convaincre Niko Kovac de lui donner sa chance ? « En plongeant dans le travail« , explique Sofiane Diop. Le coach de l’AS Monaco confirme : “Si un joueur est meilleur à l’entraînement, dit-il, je lui donne l’opportunité. C’est ce qui se passe avec Sofiane”. Mais attention, le technicien croate prévient que rien n’est acquis, et que son joueur doit encore progresser.