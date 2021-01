Comment lâcher prise ?

Le lâcher prise !

Pas toujours évident à appliquer entre un rythme effréné et des impératifs journaliers. Lâcher prise c’est accepter de ne pas pouvoir tout contrôler et arrêter de gaspiller son énergie et sa sérénité.

Lynda Pausé, votre coach en développement personnel, regorge d’astuces simples et très efficaces pour éviter la surcharge mentale et arrêter de ruminer.

Un seul objectif : libérer de l’espace dans vos pensées et vous apaiser.



Alors, c’est parti !



