La patinoire de Monaco prolonge la féérie de l’hiver

Malgré une année et une période difficile, la patinoire de Monaco a tourné à plein régime au port Hercule. Ouverte depuis le 4 Décembre, elle le restera jusqu’au 7 Mars. De quoi profiter joyeusement de l’hiver en principauté.

Les deux semaines de fêtes n’ont pas eu la même saveur que les années précédentes à Monaco. Pour des raisons sanitaires, le village de Noël a été minimaliste et s’en est allé le 3 Janvier. Mais le Stade Nautique Rainier III reste toujours de glace pour deux mois encore. Le port Hercule est donc rythmé par les patins, les rires et la musique.

La patinoire à ciel ouvert a attiré plus de 11 000 visiteurs au mois de Décembre. C’est une très bonne affluence pour une année comme celle-ci. D’ailleurs le personnel sur place est enthousiaste. Aurélien Pierrejean, mécanicien-filtreur à la mairie s’en satisfait: « La patinoire était le seul évènement sur Monaco, à ciel ouvert, où les gens pouvaient se défouler et profiter des festivités. Donc oui, nous avons eu un engouement important et un gros succès durant les deux semaines de vacances ».

Alors si tout glisse et dans le respect des gestes barrières, les clients en sont d’autant plus ravis. Les plus à l’aise enchaînent les dérapages. Les autres se raccrochent aux barrières. Mais tout le monde prend plaisir à prolonger la magie de l’hiver, même après les fêtes.