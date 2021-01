L’année 2020, une année pour le moins atypique sur les marchés financiers

L’année 2020 aura été sans aucun doute une année hors norme et extrême sur les marchés financiers qui ont fluctué sur les nouvelles liées à la pandémie mondiale de la Covid-19. Jamais les indices boursiers n’avaient chuté puis rebondi aussi violemment et rapidement ce qui marquera l’année 2020 comme l’année la plus imprévisible et la plus violente que l’on ait connu.

Ainsi, les nouvelles liées à l’évolution du virus, passé au stade de pandémie en mars dernier, auront considérablement dicté la conduite des marchés actions. Les marchés auront connu un Krash d’une ampleur inédite de fin février à fin mars suite à l’expansion du virus et le confinement de plus de la moitié de la population mondiale, pour finalement se reprendre, dopés notamment par les valeurs Technologiques et les plans de relance monétaire et fiscal déployés par la quasi-totalité des pays.

Des événements historiques ont ainsi marqué les marchés financiers : en avril et pour la première fois de l’Histoire les prix du pétrole WTI sur les contrats à terme se sont traités en territoire négatif à -37.63 dollars le baril. On peut citer également, le record de l’indicateur de « la peur » des marchés financiers, que l’on appelle aussi la volatilité, qui au pic de la crise de la Covid 19 se traitait autour de 95 sur le marché européen alors que sa moyenne en 2019 était plutôt autour de 15.

Finalement dans une année aussi chahutée que cette année 2020, l’indice boursier MSCI World, constitué de valeurs cotées dans le monde entier, aura atteint son plus haut niveau historique au mois de décembre avec une capitalisation boursière dépassant les 51 000 milliards de dollars.

Tous les regards sont désormais tournés vers 2021 et la reprise économique associée, ainsi que la gestion des campagnes de vaccination à travers le monde en vue de la sortie définitive des différents types de confinements.