Le gouvernement princier régule l’accès à Monaco ce samedi

Le Gouvernement Princier a décidé de procéder à un filtrage à l’entrée de Monaco. En ce deuxième samedi de soldes, dans un contexte de fort rebond épidémique, les autorités craignent une forte affluence en provenance des communes limitrophes. Des contrôles seront ainsi opérés sur les routes et en gare de Monaco.

Si vous n’êtes pas résident ou salarié et si vous n’avez pas une bonne raison de vous rendre en Principauté, vous pourriez être refoulé à l’entrée du pays par la Sûreté publique. Les autorités craignent un brassage important de population, d’affluence au sein des parkings, des commerces ou des espaces publics. Les soldes en France démarreront le 20 Janvier. « Le décalage entre cette période de soldes à Monaco et en France doit inviter à la plus grande vigilance » peut-on lire sur le communiqué du Gouvernement Princier. Il risque évidemment d’y avoir quelques ralentissements à la frontière.

Le gouvernement invite les visiteurs à faire preuve de civisme et de responsabilité en évitant les queues devant les magasins. La Sûreté publique a pour ordre de disperser les files d’attente. Elle invitera également les clients à circuler en ville en attendant un accès plus aisé au commerce. Il est bon de rappeler le caractère obligatoire du port du masque sur tout le territoire.

Rappelons également que seuls les résidents, les personnes travaillant à Monaco ou séjournant dans un établissement hôtelier de la Principauté peuvent déjeuner dans les établissements de restauration pour autant qu’une réservation soit effectuée au préalable. Le service du déjeuner s’étend de 11h30 à 15h.