Le recyclage des eaux grises comme solution d’avenir

La gestion des ressources en eau est l’un des défis brûlants du XXIème siècle. Certaines solutions existent déjà pour éviter de gaspiller l’eau potable disponible, et c’est le cas du recyclage des eaux grises, les eaux usées domestiques faiblement polluées, par exemple celles de l’évier de la cuisine ou de la douche, qui peuvent être traitées et réutilisées dans la cuvette des WC. FGWRS, start-up incubée à Monaco Tech, maîtrise cette méthode expérimentée (déjà avec succès la base scientifique de Concordia en Antarctique), et son objectif est de l’étendre dans la vie courante, par exemple dans les bâtiments publics et les hôtels. A Monaco, un démonstrateur a été installé en 2019 au Fairmont et un projet est en cours pour mettre en place un système de recyclage des eaux grises au sein de l’immeuble Bel Air. En France, le dispositif fonctionne avec succès depuis plusieurs mois dans les vestiaires des Tennis Jean Bouin, utilisés notamment lors du dernier tournoi de Roland Garros.

Pierre Magnes, le co-fondateur de FGWRS, est l’invité de Nathalie Michet dans le Business Club.