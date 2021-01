Dixie D’Amelio : One Whole Day feat. Wiz Khalifa

L’ascension fulgurante d’une influenceuse pleine de talents !

Si vous n’êtes pas adeptes de TikTok, peut-être ne connaissez-vous pas encore Dixie D’Amelio, une des figures incontournables de cette app. Elle et sa soeur Charli font partie des comptes les plus suivis avec plus de 150 millions de followers. Mais ce succès ne s’arrête pas la puisque Dixie a multiplié les casquettes en 2020 en devenant actrice et chanteuse ! La voici en duo avec le rappeur US Wiz Khalifa sur son single One Whole Day, inspiré d’une rupture relationnelle et de la peine qui s’en suit, le temps d’une journée seulement…