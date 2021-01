ST Micro Electronics affiche un bilan plus favorable que prévu pour la fin d’année 2020

La firme franco-italienne ST Micro Electronics annonce de bons résultats pour l’année 2020 comme l’explique Alexandre Rolando (Société Générale Private Banking)

Ce qu’il faut retenir :

– L’action de l’entreprise a clôturé sa première semaine de l’année 2021 à 33€, son plus haut niveau historique.

– La société a réalisé un chiffre d’affaires de 3,24 milliards de dollars entre début octobre et fin décembre. Soit une hausse de 18% par rapport à 2019

– Des résultats permis par une meilleure demande globale, avec des produits destinés aux secteurs automobile et téléphonique.