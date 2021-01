Le CAC40 en berne avant les résultats trimestriels

Les bourses sont en berne avant la présentation des résultats trimestriels explique Delphine Michalet (Société Générale Private Banking).

Ce qu’il faut retenir :

– Le CAC 40 a terminé sa séance de lundi à -0,78%.

– Les valeurs de l’énergie, du voyage et des loisirs ainsi que de l’automobile sont les plus touchées.

– A l’approche des résultats trimestriels les marchés financiers jouent la prudence

– JCDecaux a perdu 8%, soit sa plus grosse baisse depuis juin 2016.

– Le prix du baril de Brent enregistre un recul. Total termine en baisse avec -1,5% et Valourec avec -4,5%.

– Tout de même, l’entreprise bio-pharmaceutique Adocia a bondi de +18% avec la signature d’un brevet sur une matrice de thérapie pour le diabète de type 1.