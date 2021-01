Le carrefour de Puget-sur-Argens ouvre point d’accueil pour les victimes de violences conjugales

Pour faire face à la hausse des violences conjugales, le magasin Carrefour de Puget-sur-Argens a mis en place un point d’accueil et d’aide pour les victimes. Une action inédite en région PACA.

C’est une première en région PACA. Le supermarché Carrefour de Puget-sur-Argens (Var) a ouvert, depuis le 8 janvier 2021, un point d’accueil pour les victimes de violences conjugales. A l’initiative de ce projet : le gouvernement mais aussi le rapprochement de l’enseigne de grande distribution et de l’association AAVIV (Association d’aide aux Victimes d’Infractions du Var). L’objectif est d’accompagner les victimes de ces violences, en augmentation de 60% lors du second confinement, soit 20% de plus que lors du premier confinement.

Les personnes qui souhaitent être redirigées vers ce point, ouvert tous les vendredis entre 11h30 et 16h30, peuvent faire leur demande à une hôtesse de caisse. Cette opération a déjà été développée en France dans des centres commerciaux de Villeneuve d’Ascq (Nord) et de Dury (Somme). Nicolas Vercellone, responsable sécurité de l’enseigne, explique ce choix.