MHSC – ASM : Kovac méfiant, Caio Henrique défend Ben Yedder… Le meilleur de l’avant-match

L’AS Monaco sera dans l’Hérault vendredi soir (21h) pour affronter Montpellier. Niko Kovac et Caio Henrique se sont exprimés en avant-match de la 20ème journée. Le coach a évoqué cette nouvelle échéance avec prudence. Il s’attend à une belle opposition malgré la méforme Montpelliéraine. Et pour le défenseur, c’était aussi le moment de faire le bilan de sa première partie de saison. Le Brésilien en est très satisfait. Il a également eu des mots réconfortants et enthousiastes à l’égard de son coéquipier Wissam Ben Yedder qui traverse une mauvaise passe.

La première partie de saison est plutôt réussie pour l’ASM avec une belle 4ème place. L’année 2021 a très bien commencé. Mais si les hommes de Niko Kovac restent sur deux très belles victoires avec trois buts d’écart, le MHSC est d’un calibre au-dessus. L’organisation tactique et l’armada offensive des montpelliérains peuvent donner du fil à retordre aux Monégasques, bien que l’équipe de Michel Der Zakarian cale depuis maintenant 5 matches. Ils n’ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 12 Décembre. Aux Monégasques d’en profiter ! Mais L’AS Monaco a connu une période compliquée en Décembre et Niko Kovac se méfie d’un sursaut d’orgueil.

D’autant que les Rouge et Blanc, en nette progression, ont tout de même besoin de matches référence. Contre les équipes du top 5, excepté le succès de prestige contre le PSG, le bilan est mauvais : défaite face à Marseille, Lille, Rennes et Lyon. Alors battre une équipe avec des ambitions européennes pourrait déjà être un excellent résultat.

Le joueur clé : Wissam Ben Yedder

Ben Yedder n’a marqué qu’un but lors de ses 9 derniers matches de Ligue 1. Lui qui avait bien démarré la saison avec 6 buts après la 9ème journée. Pour rappel l’international tricolore avait atteint les 18 buts la saison passée. Avec un Euro en fin de saison, il doit retrouver de la confiance. Le coach Kovac a confié que Ben Yedder n’était pas malheureux mais voulait retrouver le chemin des filets au plus vite. L’entraineur a également vanté la qualité de son dernier match.

Son coéquipier Caio Henrique l’a également défendu. Le latéral gauche veut voir le collectif travailler pour lui.

Bientôt 6 mois que Caio Henrique est sur le rocher. Le latéral brésilien a gagné sa place de titulaire dans le couloir gauche au détriment de Fode Ballo-Touré. Il est en tout cas le numéro 1 dans la hiérarchie aujourd’hui. Avec 12 matches au compteur en Ligue 1, il progresse et gagne en expérience. L’ancien « colchonero » est satisfait de son adaptation.

Toutes ces déclarations d’avant-match sont à réécouter dans le replay du « Sport Time » (partie 3) de mercredi13 janvier :