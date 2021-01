Une Niçoise championne du monde de longboard dancing

(Photo: Nicolas Catovic)

Dans le Press Club ce matin, le portrait d’une jeune Niçoise qui fait des étincelles sur une planche à roulettes. Le site 20 Minutes nous présente Marina Correia, championne du monde de longboard dancing, discipline qui mélange le skate et la danse.La jeune femme vient tout juste de décrocher ce titre grâce à une superbe vidéo de 49 secondes où on la voit virevolter entre les passants sur la Promenade des Anglais.

J’ai vu que beaucoup me demandent où est-ce qu’on trouve ma performance, donc je vous laisse regarder la vidéo. C’est grâce à cette vidéo que j’ai gagné, 1 minute sans montage et sans aucune modification 😊 Mon Instagram: fenty_af pic.twitter.com/JF1Jk5umEB — Championne Mondiale Longboard 🇨🇻🇧🇷 (@Marinask8_) January 12, 2021

Le championnat du monde de longboard dancing a eu lieu à distance cette année, sur la base de vidéos tournées par les candidats. 20 Minutes précise que Marina a remporté la première place dans la catégorie “Femmes sponsorisées”. “Les jurys m’ont demandé si j’avais accéléré la vidéo, explique Marina, car ils ont été impressionnés par la rapidité avec laquelle j’enchaine les mouvements”. Mais non, aucune modification, Marina excelle sans tricher.

Née au Cap-Vert, arrivée à Nice quand elle avait 14 ans, l’étudiante niçoise s’est mise au longboard trois ans plus tard, et c’est devenu une passion. Repérée par une marque spécialisée, elle a pu se faire sponsoriser en échange de vidéos postées sur les réseaux sociaux. “Je mets mes écouteurs, je me lance sur la planche et je laisse mon corps s’exprimer. Quand j’avance, il n’y a plus rien qui compte. C’est tout un mode de vie, c’est de l’art”, explique Marina Correia. A défaut de pouvoir l’imiter, on ne peut s’empêcher de la regarder encore et encore, pleine de grâce et de style, glisser sur le bitume du Quai des Etats-Unis.