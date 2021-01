Légère hausse pour le marché européen

Le marché européen est en légère hausse explique Florence Feidt (Société Générale Private Banking).

Ce qu’il faut retenir :

– Les bourses européennes ont clôturé en légère hausse à +0.33% pour le CAC 40 et +0.69% pour l’Eurostoxx 50.

– Le groupe PSA a clôturé en hausse de +2.42%, malgré un effondrement de ses ventes mondiales en 2020. Les investisseurs restent confiants sur le dossier et saluent la finalisation de la Fusion avec le Groupe Fiat Chrysler.

– Les entreprises Airbus et Unibail-Rodamco clôturent en hausse respectivement à 4.6% & 3.9%.