Première séance en hausse de la semaine pour la bourse de Paris

A la bourse de Paris, le groupe alimentaire Canadien Couch-Tard a fait son entrée sur le devant de la scène. En parallèle le plan de relance de Joe Biden était fortement attendu. Explications avec Clémentine Rousseau (Société Générale Private Banking).

Ce qu’il faut retenir :

– La société Couch-Tard aurait entamé des discussions de fusion avec le Groupe Carrefour.

– Cette nouvelle a fait bondir l’action Carrefour à 17% au plus haut de la séance pour clôturer à plus de 13%, entraînant dans son sillage Casino qui termine à 4%.

– Le CAC 40 signe sa première séance de hausse de la semaine.

– Outre-Atlantique le Président Joe Biden a annoncé les contours de son plan de relance destiné à soutenir l’économie.

– La forte recrudescence de la COVID-19 dans le pays en décembre a contraint de nombreuses entreprises à mettre en place des restrictions et à détruire des emplois.