Le monde automobile, en évolution constante, se dirige peu à peu vers la voiture autonome. Avec l’afflux d’aides à la conduite de plus en plus sophistiquées, certains modèles sont désormais capables d’être semi-autonomes. Mais à quand l’arrivée réelle d’une voiture grand public capable de se piloter seule ? Et quelles sont les problématiques à résoudre ? Marco Landi, président de l’Institut EuropIA nous explique les enjeux d’une telle technologie.