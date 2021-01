Une bible online pour la mode éthique et responsable

Dans le Green Business Club de ce jeudi, Nathalie Michet reçoit Marie N’Guyen, co-fondatrice de We Dress Fair. Lancée en 2018, cette plateforme de vente en ligne regroupe une soixantaine de marques de mode éthiques et durables. Les équipes de We Dress Fair sélectionnent les marques proposées en fonction de leurs modes de production, des matières utilisées et de la façon dont sont traités les employés. L’objectif est de d’aider le consommateur à faire les bons choix et à de lui garantir un produit respectueux de l’environnement et de l’humain.