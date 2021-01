Christian Estrosi inaugure une navette autonome électrique à Nice

Une navette électrique, amenant seule des passagers d’un point A à un point B. L’idée n’est plus seulement utopique puisque ça y est, Milla Pod a été inaugurée à l’IMREDD à Nice en présence de Christian Estrosi. De bleu vêtu, le véhicule autonome circulera dans la zone industrielle Carros-Le Broc pour l’an prochain.

Ce vendredi, Christian Estrosi a inauguré une navette électrique sans conducteur à l’Institut Méditerranéen du risque, de l’environnement et du développement durable (IMREDD). Elle desservira d’ici 2022, la zone industrielle Carros-Le Broc. Avec 11 700 salariés dans le secteur et 85% d’entre eux utilisant leur voiture personnelle pour venir, le projet a relevé beaucoup d’interrogations sur sa légitimité. Pourtant ça y est, lorsque tout sera aménagé, les usagers pourront appeler Milla Pod grâce à une application sur leur smartphone. Pour 100 kilomètres d’autonomie et à 50km/h maximum, elle conduira 6 passagers. La présence d’un superviseur est néanmoins obligatoire. L’objectif du maire de Nice: « Entrer dans un système de transport à la carte »

Démonstration de Milla Pod, 1er véhicule au monde qui circule sur route ouverte à plus de 30km/h en mode autonome. L’innovation industrielle, priorité économique, est au cœur de notre projet de Smart City et de notre plan de décarbonation des transports ! pic.twitter.com/JBvrY4g60N — Christian Estrosi (@cestrosi) January 15, 2021

Pierre-Jean Barre, le directeur de l’IMREDD a lui aussi pris la parole: « Dans la vraie vie, il y a des vélos, des poussettes, des chiens, des voitures mal garées » avoue-t-il. Voilà pourquoi ce n’est pas encore optimisé à 100%. Mais certains privilégiés ont d’ores et déjà pu faire le tour de l’avenue Simone Veil dans la navette du futur. L’initiative sert évidemment l’écologie. La métropole de Nice vise une baisse de 55 % des émissions de CO2 d’ici 2030, et pour cela il va falloir investir. Cette navette a coûté 150 000 euros. Le budget total est de 4,5 millions d’euros.