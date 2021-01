Les métiers les plus recherchés en 2021

Dans le Press Club, un article de Monaco Hebdo sur « les métiers dont les salaires pourraient augmenter en 2021”.

Dans son dernier numéro, l’hebdomadaire s’intéresse aux secteurs qui “tirent leur épingle du jeu” et sur la base de l’expertise du cabinet de recrutement Michael Page, il propose une sélection de domaines dans lesquels les travailleurs n’ont, a priori, pas trop de soucis à se faire cette année. “Certains métiers à statut cadre ou équivalent, devenus incontournables, sont en mesure – écrit Clément Martinet – de proposer de meilleures rémunérations à leurs candidats.”

Sans grande surprise: la banque et la finance figurent en haut de la liste. En Principauté, les recrutements dans le secteur bancaire se sont poursuivis en 2020 mais ce marché à Monaco « est plus petit qu’ailleurs« , explique le consultant Géraud Lefranc qui décrit « un jeu de chaises musicales où il faut attendre qu’une place se libère pour pouvoir occuper un poste« .

Feu vert également dans la santé où les postes de cadres commencent à être sous tension. “Les laboratoires pharmaceutiques continuent de recruter” souligne Monaco Hebdo, mais en Principauté on ne parle de géants pharmaceutiques engagés dans la bataille contre le Covid-19, plutôt de structures de petite taille qui produisent des compléments alimentaires ou des produits d’automédication. Spécialistes du marketing et commerciaux export dans ce domaine pourraient ainsi voir leurs émoluments augmenter sensiblement.

Parmi les autres domaines cités par le magazine: la technologie et l’information, en particulier les experts de la cybersécurité dont “on s’arrache les bons profils”, et enfin le numérique, car de nombreuses entreprises cherchent à booster le trafic sur leur site web. Les spécialistes du marketing sur les moteurs de recherche sont très prisés. Leur salaire, selon Monaco Hebdo, peut atteindre 60 mille euros brut par an.