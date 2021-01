Une décision perturbe les marchés européens

La semaine s’est achevée sur un résultat négatif pour les marchés européens, à cause notamment d’une annonce, explique Alexandre Rolando (Société Générale Private Banking).

Ce qu’il faut retenir :

– Les pertes de la semaine s’élèvent à plus de 1,5% pour le CAC 40.

– Le plan de relance américain de 1 900 Milliards de dollars a suscité des prises de bénéfices.

– Les ventes au détail (qui représentent deux tiers du PIB) ont connu une baisse.

– L’augmentation des allocations chômage et le versement d’une aide de 1 400 dollars pour les ménages n’ont pas ravivé la flamme boursière.

– Il n’y a plus qu’à attendre les publications des résultats trimestriels.