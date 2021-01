Chris Oven : artiste contemporain et inventeur du Raqball !

Peintre, sculpteur et designer, Chris Oven exprime son art à Mougins depuis 15 ans. Curieux de tout, enthousiaste et extravagant, grand amateur de sport, cet artiste contemporain a réussi, avec son imagination débordante et sa créativité, à conjuguer ses deux passions.

Il y a sept ans, Chris Oven n’envisageait probablement pas lui-même le chemin que son idée emprunterait. Ce qui n’était qu’un concept est aujourd’hui une marque déposée et le « Raqball » un véritable sport avec une fédération française, des licenciés, des clubs (Biot, Valbonne, etc.) et même une fédération internationale.

Nouveau sport collectif de raquettes, ludique et intense mais sans contact, le Raqball se joue à 3 contre 3, aussi bien en intérieur qu’en extérieur, sur un terrain de 20/10 mètres.

Les joueurs ont chacun une raquette dans la main et une balle avec laquelle ils dribblent, se font des passes et tirent vers une cible aux allures de panier de basket à l’horizontal. L’objectif est le gain de la rencontre par l’équipe ayant marqué le plus de points comptabilisés sur la cible.

