Les travaux du Jardin Exotique se prolongent jusqu’en 2022

Lieu incontournable de Monaco, le jardin exotique restera fermé au public durant un an. Les travaux ont révélé quelques mauvaises surprises. Outre ce projet, la rénovation de la Villa Lamartine et de l’Académie Rainier III sont aussi des projets majeurs de l’année 2021 au niveau communal.

Pas de réouverture du jardin exotique avant 2022. Le maire de Monaco l’a annoncé ce matin à l’occasion de ses vœux à la presse. Le chantier de rénovation et de sécurisation des rochers artificiels et passerelles se révèle plus complexe que prévu.

La réouverture, initialement prévue en ce mois de janvier, est donc reportée à l’année prochaine, sans date précise pour le moment. Ce projet de restructuration s’inscrit dans une année de grands travaux pour la mairie de Monaco.

La Villa Lamartine est aussi en pleine transformation pour devenir une maison intergénérationnelle. A la fin de sa rénovation, l’édifice accueillera le restaurant A Pignata mais aussi le club Le Temps et Vivre et l’espace Snoezelen.

De son côté l’Académie Rainier III est aussi en pleine refonte. Les salles de cours, délocalisées à l’Hôtel Colombus, l’Ecole de la Condamine ou encore à la Maison Diocésaine, pourront regagner leur bâtiment d’origine à la rentrée 2021/2022. Malgré toutes ces interventions, les nuisances pour la vie des résidents monégasques sont mesurées, selon Georges Marsan.